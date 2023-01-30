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Giriş Tarihi: 30.1.2023

Maliye güzel polisin peşine düştü

Cengiz PARLAYAN
Maliye güzel polisin peşine düştü

Almanya’nın Dresden Emniyet Müdürlüğü’nde daha önce görev yapan ülkenin eski en güzel kadın polisi Adrienne Kolesar’ın peşine maliye takıldı

İnstagram hesabında yarım milyondan fazla takipçisi bulunan güzel polis Adrienne Kolesar (38), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada maliyeye ateş püskürdü. 2020'de emniyetten istifa ederek İnstagram fenomeni olmaya karar veren Kolesar, "İlk yıllarımdan kalma bir vergi denetimi var. Gerçekten çok sinirlendim. Hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu.

PORSCHE'Mİ SATARIM
ADRİENNE Kolesar, "Ama eğer vergi dairesi çok isterse Porsche'mi satabilirim. Eski küçük otomobilime geri döner veya bisiklet kullanabilirim" dedi. Kolesar tekrar polis olarak çalışmak istemediğini ifade ederken, emniyet teşkilatından ayrıldığına asla pişman olmadığını söyledi. Kolesar, ayrıca masa başı işlere de uygun olmadığını ekledi.
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Maliye güzel polisin peşine düştü
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