Alman basını devekuşu misali

Demokrasi, insan hakları, eşitlik ve adaletten dem vuran Alman basını, bir ırkçı saldırı karşısında daha sınıfta kaldı. Almanya'nın Mettmann kentine bağlı Heilegenhaus kasabasında cuma günü yaşanan korkunç faşist saldırı, ulusal basında kendine yer bulamadı. Ülkenin önde gelen gazeteleri Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung ve Frankfurter Allgemeine Zeitung olaya tek satır yer vermedi.Saldırgan göçmen özellikle de Türk olduğunda haftalarca manşetten indirmeyen, ağır ceza alması için ısrarlı yayın sürdüren Bild, Aktaş ailesine yönelik korkunç saldırıyı basit komşu kavgası gibi geçiştirdi. Bild, saldırganın polisçe bilinen alkollü biri olduğuna vurgu yaptı, olayın ardındaki ırkçılığı, 8 aylık bebeği öldürme girişimini görmezden geldi. Bild, haberi fotoğrafsız yayınlayıp değersizleştirmeye çaba gösterdi.Irkçılıkla mücadele ettiklerini, ırkçılığın ülkenin en büyük sorunu olduğunu vurgulayan Alman siyasetçiler, saldırıyla ilgili kınama mesajı bile yayınlamadı. Başkanı Türk olan Alman Hükümeti'nin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi, insan hakları dernekleri de saldırı karşısında üç maymunu oynadı. Kasabanın belediye başkanı bile "Kasabamızda korkunç bir saldırı yaşadık" diyemedi. FRANKFURTOLAYI tek ciddiye alan, orantısız güç kullandığı gerekçesi ile sürekli eleştirdiğimiz polis oldu. Polis, ailenin saldırı nedeniyle aramasından hemen sonra özel komandolar ile olaya müdahale etti. İtfaiye merdiveni ile operasyon düzenleyen polis, saldırganı kıskıvrak yakaladı, Aktaş ailesini ölümün elinden aldı.