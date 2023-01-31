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Giriş Tarihi: 31.1.2023

Betül finale gidiyor

Betül finale gidiyor

Eurovision şarkı yarışmasında Almanya’yı temsil edecek ismi belirlemek üzere yapılan elemelerde, Betül Akmar’ın şarkısı favoriler arasında gösteriliyor

Almanya'yı Eurovision'da temsil etmek için başvuruda bulunan 700 aday arasından sıyrılan Berlinli Betül Akmar, şimdi TikTok oylamasında da başarı sağlarsa finalde yarışacak. İlk sekiz adayın belirlendiği, son adayın Tik Tok üzerindeki oylamada belirleneceğini ifade eden Betül, "Heaven adlı şarkıma büyük ilgi var. Dinleyen herkes çok olumlu tepki veriyor. Oylama 3 Şubat akşamı saat 20.00'ye kadar devam edecek. Sonuç ertesi gün açıklanacak. Birinci olursam 3 Mart günü düzenlenecek finalde yarışacağım. Eurovision'da Almanya'yı temsil edip birinciliği getirmek istiyorum" dedi. Fatih YILMAZ
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Betül finale gidiyor
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