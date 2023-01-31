Betül finale gidiyor

Almanya'yı Eurovision'da temsil etmek için başvuruda bulunan 700 aday arasından sıyrılan Berlinli Betül Akmar, şimdi TikTok oylamasında da başarı sağlarsa finalde yarışacak. İlk sekiz adayın belirlendiği, son adayın Tik Tok üzerindeki oylamada belirleneceğini ifade eden Betül, "Heaven adlı şarkıma büyük ilgi var. Dinleyen herkes çok olumlu tepki veriyor. Oylama 3 Şubat akşamı saat 20.00'ye kadar devam edecek. Sonuç ertesi gün açıklanacak. Birinci olursam 3 Mart günü düzenlenecek finalde yarışacağım. Eurovision'da Almanya'yı temsil edip birinciliği getirmek istiyorum" dedi. Fatih YILMAZ