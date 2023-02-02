5.6 milyon Alman Türkiye’yi seçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl Ocak-Aralık döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeleri sıraladı. İlk sırayı Almanya aldı. Yabancı ziyaretçi sayısında 2022'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80.33 artış oldu. Almanlar, yüzde 12.74 artış ve 5 milyon 679 bin 194 kişiyle birinci oldu. Almanya'yı, yüzde 11.74 artış ve 5 milyon 232 bin 611 kişiyle Rusya, yüzde 7.56 artış ve 3 milyon 370 bin 739 kişiyle İngiltere takip etti. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi. Türkiye toplamda ise 51 milyon 387 bin 513 ziyaretçi ağırladı. Öte yandan enerji krizi nedeniyle Antalya'nın Alanya ilçesi kış mevsiminde yaşlı turistlerin uğrak yeri oldu.