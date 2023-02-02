Emlak devi projeleri durdurdu

ALMAN emlak devi Vonovia, yüksek inşaat maliyetleri ve faiz oranlarını gerekçe gösterip yeni konut yapmayacağını duyurdu. Vonovia üst yöneticisi Daniel Riedl, "Bu yıldan itibaren yeni inşaat projemiz olmayacak. Enflasyon ve faiz oranları çok yükseldi" dedi. Şirketin kararından özellikle Berlin ve Dresden'deki projeler etkilenecek.FEDERAL Hükümet, 100 bini sosyal konut olmak üzere yılda 400 bin konut hedefi belirlemişti. Çünkü Almanya'nın özellikle büyük kentlerinde uygun fiyatlı daire bulunamıyor. Mülteci akınından sonra Almanya'da konut bulmak daha da zor hale geldi. Öte yandan İmar Bakanlığı, Vonovia'yı sorumluluktan kaçmakla itham etti.