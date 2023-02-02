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Giriş Tarihi: 2.2.2023

Emlak devi projeleri durdurdu

Fatih YILMAZ
Emlak devi projeleri durdurdu

Yüksek maliyetler, Almanya’da inşaatları durdurmaya başladı. Konut açığının had safhada olduğu ülkede emlak devi Vonovia, “Yeni inşaat yapmayacağım” dedi

EN ÇOK BERLİN ETKİLENECEK
ALMAN emlak devi Vonovia, yüksek inşaat maliyetleri ve faiz oranlarını gerekçe gösterip yeni konut yapmayacağını duyurdu. Vonovia üst yöneticisi Daniel Riedl, "Bu yıldan itibaren yeni inşaat projemiz olmayacak. Enflasyon ve faiz oranları çok yükseldi" dedi. Şirketin kararından özellikle Berlin ve Dresden'deki projeler etkilenecek.

KÖTÜ SÜRPRİZ OLDU
FEDERAL Hükümet, 100 bini sosyal konut olmak üzere yılda 400 bin konut hedefi belirlemişti. Çünkü Almanya'nın özellikle büyük kentlerinde uygun fiyatlı daire bulunamıyor. Mülteci akınından sonra Almanya'da konut bulmak daha da zor hale geldi. Öte yandan İmar Bakanlığı, Vonovia'yı sorumluluktan kaçmakla itham etti.
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Emlak devi projeleri durdurdu
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