Darbecilerin Hitler projesi

Almanya'yı sarsan ırkçı terör örgütü İmparatorluk Vatandaşları'nın (Reichsbürger), korkunç planları bir bir deşifre oluyor. 7 Aralık 2022'deki baskın sırasında gözaltına alınan Harald P.'nin çalıştığı okulda göçmen ve hastalığı bulunan çocukların bilgisine erişip onları fişlediği ortaya çıktı. Örgütün askeri kanadını destekleyen ve bilişim ağından sorumlu olan Harald P.'nin, bu çalışmalar için bir depo kiraladığı belirlendi.soruşturmayı yürütenlere göre askeri kolun üyeleri, darbe sırasında insanları tutuklayıp infaz edecekti. Harald P.'nin Schweinfurt bölgesindeki ilk ve orta okulda bilgisayar güvenliğinden sorumlu olması dolayısıyla, tüm göçmen kökenli öğrencilerin kişisel bilgilerine, adresleri ile velilerin maillerine ulaştığı, öğrencilerin özel hastalıkları konusunda bilgi sahibi olduğu belirtildi. Durum akıllara Hitler yöntemini getirdi.Üstün ırk düşüncesi ile hareket eden Adolf Hitler, Yahudilerin yanı sıra çingeneleri, engelli insanları, tutuklayarak yok etme planını devreye sokmuştu. Naziler, homoseksüelleri ve sözde asosyal kişileri de düşman olarak tanımlamıştı. Öte yandan Naziler, üstün ırkların, alt ırkların kökünü kurutmanın hak ve yükümlülük olduğuna da inanıyordu.Alman basın kuruluşları, Bayerischer Rundfunk, Nürnberger Nachrichten ve Weissenburger Tagblatt tarafından yapılan ortak araştırmada, Harald P.'nin 265 kişilik Osterdorf köyündeki bir ahırın deposunu kiraladığı ortaya çıktı. Baskında, depodaki bilgisayarlara el konuldu.