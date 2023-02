Bozuk etle algı operasyonu

SABAH,Fransa'da sözde kilosu 3,95 euro olan et fiyatını araştırdı ve çok paylaşılan fotoğrafın algı ürünü olduğunu ispatladı. Bir süpermarket zincirinde satılan etin son tüketim tarihi geçtiği için ve dört paket alınması halinde kilosu 3,95 eurodan verildiği ortaya çıktı. Son tüketim tarihi geçmemiş taze etin kilosu ise Fransa'da 18,95 eurodan başlıyor.ETİN Fransa'da Türkiye'den ucuz olduğu algısı oluşturmak için yayılan fotoğrafla Fransızlar bile dalga geçerken, sosyal medyada yazılan fiyatların gerçekle hiçbir ilgisi yok. 22 Ocak 2023 tarihinde ambalajlanan ve son tüketim tarihi 26 Ocak 2023 olan et satılamayınca, reyonda kaldı. Süpermarket yetkilileri de kurtlanmak üzere olan eti çöpe atmak yerine, "4 paket alana kilosu 3,95 euro" kampanyasıyla satmaya karar verdi.CHP'Lİtroller ise bu fotoğrafı alıp Fransa'da etin kilosu 3,95 euroymuş algısı oluşturmaya çalıştı. SABAH, Fransa'nın Strasbourg kentinde bir süpermarkete giderek, et fiyatlarını inceledi. Son güncel fiyatlara göre, aynı etin kilosu 18,95 euro ile 25 euro arasında satılıyor. Etlerin reyonda kalmasının sebebi ise fiyatların çok yükselmesi nedeniyle Fransızların alım gücünün düşmesi olarak gösteriliyor.Almanya'da da ülkenin en büyük gazetesi Bild önceki gün manşetten duyurduğu haberinde, et fiyatlarına bir daha yüzde 75 oranında zam geleceğini yazdı. Almanya'da da etin rekor fiyatlara yükselmesi, et tüketimini azalttı. Özellikle Yeşiller Partili bazı siyasiler ise "etsiz yaşama" insanları alıştırmak için etten yapılmayan sosis ve sucuk gibi ürünlere yönelmenin "sağlıklı" olacağını söylemeye başladı.Trollerin seçim öncesi, "Avrupa'da et Türkiye'den ucuz" algısı yapmak için kullandığı et fotoğrafı, Fransa'da bir markette çekilmiş. Halbuki algı için kullanılan fotoğraftaki et, tüketim tarihi dolduğu için, 4 paket alınması halinde, 3.95 euroya satılıyor. Gerçekte Fransa'da etin kilosu, 18-25 euro arasında değişiyor.