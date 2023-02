Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin acısı Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra tüm dünyayı sardı. Yaraları sarmak için harekete geçildi. Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşları, dernekler, şirketler, devlet kurumları seferber oldu. "Şimdi dayanışma zamanı" diyen dernekler taziye mesajları yayınladı, yardım hesapları açıldı.Almanya'da900'ün üzerinde cami derneği bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "Türkiye'mizin yaşadığı acıyı biz Almanya'daki Türk toplumu olarak yüreğimizde paylaşıyoruz. DİTİB olarak her zaman olduğu gibi, bu afette de milletimizin yanında olduğumuzu hatırlatıyor, Türkiye'mize ve güzel halkımıza taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" açıklaması yaptı.UluslararasıDemokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, "Türkiye'mizde meydana gelen depremde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizin yanındayız. Avrupalı Türkler olarak gereken her türlü desteği vereceğiz. Avrupa çapında yardım kampanyası başlattık. Yaraları sarmak için üzerimize düşen ne varsa yapacağız" diye konuştu.AvrupaTürk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı İmam Cengiz, "Teşkilat olarak 'Gün Birlik Günüdür' diye acil yardım kampanyası başlattık" şeklinde konuştu. IGMG Başkanı Kemal Ergün, "İllerdeki kurum personellerimiz battaniye, çocuk montu gibi yardımları depremzedelere ulaştırmak üzere yola koyuldu" dedi. Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu ise "Yardım kampanyası başlatacağız" dedi.Feaser: Deprem haberleri karşısındaşok yaşıyoruz. TeknikYardım Kurumu (THW), acildurum jeneratörleri, battaniyelerdenoluşan yardımmalzemelerini hazırlıyor.Türk Sivil Savunması ileyakın koordinasyon halindeyiz.Türkiye'nin BerlinBüyükelçisi AhmetBaşar Şen ile degörüştüm. Üzüntülerimiziifade ettim.Türk dostlarımızlayas tutuyoruz"dedi. BERLİNTÜRK Alman Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Yaşar Bilgin, "Üzüntümüz derin. Her şey yeniden yapılır, ancak ölen insanları geri getirmek mümkün değil. Biz geride kalanların yaralarını sarmak için vakıf olarak Almanya Sağlık Bakanlığı ve büyük firmalar ile iletişime geçtik. Geniş çaplı ilaç yardımı için seferberiz. Çadır, kıyafet ve battaniye yardımı için de çalışma başlattık. Türkiye ve Suriye'nin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi