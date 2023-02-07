Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin acısı Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra tüm dünyayı sardı. Yaraları sarmak için harekete geçildi. Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşları, dernekler, şirketler, devlet kurumları seferber oldu. "Şimdi dayanışma zamanı" diyen dernekler taziye mesajları yayınladı, yardım hesapları açıldı.
MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ
Almanya'da
900'ün üzerinde cami derneği bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "Türkiye'mizin yaşadığı acıyı biz Almanya'daki Türk toplumu olarak yüreğimizde paylaşıyoruz. DİTİB olarak her zaman olduğu gibi, bu afette de milletimizin yanında olduğumuzu hatırlatıyor, Türkiye'mize ve güzel halkımıza taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" açıklaması yaptı.
HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ
Uluslararası
Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, "Türkiye'mizde meydana gelen depremde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizin yanındayız. Avrupalı Türkler olarak gereken her türlü desteği vereceğiz. Avrupa çapında yardım kampanyası başlattık. Yaraları sarmak için üzerimize düşen ne varsa yapacağız" diye konuştu.
ACİL KAMPANYA BAŞLATTIK
Avrupa
Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı İmam Cengiz, "Teşkilat olarak 'Gün Birlik Günüdür' diye acil yardım kampanyası başlattık" şeklinde konuştu. IGMG Başkanı Kemal Ergün, "İllerdeki kurum personellerimiz battaniye, çocuk montu gibi yardımları depremzedelere ulaştırmak üzere yola koyuldu" dedi. Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu ise "Yardım kampanyası başlatacağız" dedi.
TÜRK DOSTLARIMIZLA YAS TUTUYORUZ
Federal İçişleri Bakanı Nancy
Feaser: Deprem haberleri karşısında
şok yaşıyoruz. Teknik
Yardım Kurumu (THW), acil
durum jeneratörleri, battaniyelerden
oluşan yardım
malzemelerini hazırlıyor.
Türk Sivil Savunması ile
yakın koordinasyon halindeyiz.
Türkiye'nin Berlin
Büyükelçisi Ahmet
Başar Şen ile de
görüştüm. Üzüntülerimizi
ifade ettim.
Türk dostlarımızla
yas tutuyoruz"
dedi. BERLİN
İLAÇ YARDIMI İÇİN SEFERBER OLDUK
TÜRK Alman Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Yaşar Bilgin, "Üzüntümüz derin. Her şey yeniden yapılır, ancak ölen insanları geri getirmek mümkün değil. Biz geride kalanların yaralarını sarmak için vakıf olarak Almanya Sağlık Bakanlığı ve büyük firmalar ile iletişime geçtik. Geniş çaplı ilaç yardımı için seferberiz. Çadır, kıyafet ve battaniye yardımı için de çalışma başlattık. Türkiye ve Suriye'nin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi