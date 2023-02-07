Kriz kahvaltı masasını vurdu

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve enerji krizi Almanya'da kahvaltı sofrasını da olumsuz etkiledi. Son iki ayda kahve fiyatı yüzde 18 artış gösterdi. Peynirde fiyat artışı yüzde 46 oldu. Sosis ve salam gibi et ürünleri yüzde 16.69 arttı. Baldaki artış yüzde 22.45 ve reçeldeki artış yüzde 25 olarak gerçekleşti.KAHVALTIDA ekmeğine tereyağı sürmek isteyenler yüzde 40 zamlı tereyağı kullandı. Kahve veya çayını tatlandırmak isteyenler, şekere yüzde 63 civarında daha fazla para ödemek zorunda kaldı. Mini ekmekte ise yüzde 20.75 artış oldu. Gıdada ortalama artış ise yüzde 20 olarak açıklandı.