Avrupa’dan Türkiye’ye büyük yardım köprüsü kuruldu: Yüreğinize sağlık

merkezli depremlerberaberinde10 ilde yıkım getirdiama insanları da yardımdabirleştirdi. Depremzedelerinyaralarını sarmak içinAvrupa'da başlayan seferberliksürüyor. Milyonlar, imkânlarçerçevesinde depremzedelereyardımda bulunuyor.Açılan yardım hesaplarına para yağıyor. Almanya'da Türk derneklerinin topladığı yardım 15 milyon euroyu aştı. Hollanda'da Türk vakıf ve derneklerince başlatılan kampanyalarda şimdiye kadar 11 milyon euro yardım toplandı. Belçika Diyanet Vakfı, 550 bin euro bağış toplandığını açıkladı.Uçakve TIR'larla gönderilen yardım malzemelerinin boyutu ise oldukça büyük. Türkler yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde topladıkları yardımları başkonsolosluklar aracılığı ile Türkiye'ye göndermeye başladı. Binlerce kilometrelik yolu göze alıp özel araçları ile yardım malzemesi götürenlerin sayısı da hayli fazla.Türkiye'ninBerlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Büyükelçiliği ve Almanya'daki 13 başkonsolosluğun "acil mesai" düzenine geçerek 7 gün 24 saat Türkiye'ye yardım gönderilmesi amacıyla çalıştığını açıkladı. Şen, "Hepimizin amacı bir; ülkemizdeki insanların acılarını dindirmek, onlara içinde bulunduğumuz bu ağır kış şartlarında hayatlarını kolaylaştıracak yardımları en başarılı, en iyi şekilde bir an önce iletmek" dedi. Büyükelçi, AFAD ve Kızılay gibi kuruluşların yardım hesaplarının kullanılmasını rica etti.R+VAlmanR+V Sigortası, depremzedelere acil yardım olarak 50 bin euro gönderdi. Sigorta çalışanları da bağış kampanyası başlattı. R+V CEO'su Dr. Norbert Rollinger, "17 bin çalışanımız var. Birkaç saat içinde 10 bin euro topladılar. Çalışanlarımızın topladığı miktarı R+V ikiye katlayıp bağışlayacak. Düşünce ve kalbimiz depremzedelerle" dedi.İngiltere'ninManchester City kulübünde futbol oynayan İlkay Gündoğan (32) eşi Sara ile birlikte deprem bölgesinde dağıtılmak üzere iki TIR ekmek bağışında bulundu. Gündoğan, "Şu an İngiltere'de yardım malzemesi toplamaya çalışıyoruz. Büyükelçiliğimiz öncülüğünde Türkiye'ye göndereceğiz. İnsanların yardıma ihtiyacı var" dedi.Prof. Dr. Uğur Şahin ile Prof. Dr. Özlem Türeci'nin kurduğu, koronavirüs aşısı geliştirip dünyaya umut olan BioNTech, depremzedeler için 1 milyon euro bağışta bulunacaklarını duyurdu.Bünyesinde O2, Blue, Ay Yıldız ve Ortel Mobile'i barındıran Telefonica Almanya, 17 Şubat'a kadar Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaları ücretlendirmeyeceğini açıkladı.Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti depremzedelere 50 çadır, 50 çadır ısıtıcısı, 15 bin portatif yatak, 5 bin battaniye ve 5 bin set giysi göndereceğini duyurdu.Almanya İçişleri Bakanlığı, depremzedeler için çadır, uyku tulumu, battaniye, kamp yatağı, ısıtıcı ve jeneratör içeren 80 ton malzeme ve ekipman göndereceğini açıkladı.Almanya'nın en büyük seyahat acentesi birliği Quality Travel Alliance (QTA), deprem bölgesinde mağdur olan insanlara 120 bin euro bağışta bulundu. Yardım Alman Kızılhaç'a teslim edildi.Almanya'nın Duisburg kenti belediyesi, Türkiye'de depremden etkilenen bölgeye 500 adet kamp yatağı gönderiyor. Belediye, Kızılay'a battaniye ve yastık da gönderdi.Duisburg merkezli Sınır Tanımayanlar Yardım Derneği, depremzedelere 200 bin euro topladı. Dernek başkanı İsa Al, "50 gönüllü doktoru da Türkiye'ye göndereceğiz" dedi.ALMANYA'NIN Dortmund kentinde görev yapan Dr. Akın Kara, deprem bölgesinde gönüllü sağlık hizmeti vermek için meslektaşları, hemşire ve bakım personeli ile Türkiye'ye gitti. Dortmund Türkspor'un başkanlığını da yürüten Hataylı Kara, "Deprem bölgesinde çok sayıda sağlık çalışanına ihtiyaç var" dedi.ALMANYA'NIN Gelsenkirchen kentinde yaşayan Türkler, deprem bölgesine yardıma koştu. Yaklaşık 2 bin kişi yardım kolilerini hazırlayıp bir TIR'a doldurarak deprem bölgesine gönderdi.AVRUPA Denizliler Derneği, öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyada toplanan yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi. Dernek Başkanı Ali İnceören, "Yardımlar DİTİB Leverkusen Camisi salonunda toplandı, 150 kişiyle kategorize edildi. Kargo uçakları ve TIR'lar ile Kızılay'a gönderdik" dedi.DORTMUND kentinde faaliyet yürüten ve dernek üyelerinin çoğunluğu Hataylılardan oluşan Çukurova Derneği'nin bağış kampanyasına yardım yağdı. Dernek Başkanı Yaşar Bağdat, üç yardım TIR'ını deprem bölgesine yola çıkmak üzere hazırladık" dedi.Cengiz PARLAYAN-Mustafa AKBABA-İbrahim TAŞ-Fatih YILMAZ-Fatih ÖZYAR-Mehmet UZUN