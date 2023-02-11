Depremzedeye kolay vize verin

Almanya'nın Türk kökenli milletvekilleri, Federal Hükümet'ten depremzedeler için vize kolaylığı talebinde bulundu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Macit Karaahmetoğlu, Turgut Yüksek ile Yeşiller Partisi'nden Muhterem Aras, depremde evsiz kalanların, Almanya'daki akrabalarının yanına geçici olarak gelebilmelerini sağlayacak vize kolaylığı talebinde bulundu.Karaahmetoğlu, "Depremde evsiz kalan akrabalarını yanlarına almak isteyen çok sayıda kişiden mesaj aldım. Bu kişilere, kısa sürede bürokratik olmayan yollarla yardımcı olunmalı. Tek koşul, gelecek kişinin geçim masraflarını davet edecek olan akrabalarının üstlenmeyi taahhüt etmesi olmalı. Bu, gerçek bir dayanışma ve insanlık sembolü olur" diye konuştu.SPD Hessen Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel, insani nedenlerle, bürokratik olmayan bir şekilde, etkilenen bu gruba vize verilmesini önerdi. Baden Württemberg Eyalet Meclisi Başkanı Muhterem Aras da "Felaketin muazzam boyutu göz önüne alınarak, vize şartları, depremzedelerin ülkeye girecekleri şekilde tasarlanmalı" dedi. Öneriye FDP'nin dış politika sözcüsü Ulrich Lechte de destek verdi.DIŞİŞLERİ Bakanlığı, öneriler sonrası depremzedelerin 90 günlük ziyaret vizesi için başvurabileceğini ifade etti. Bakanlık, bunun için kriterlerin belli olduğunu hatırlattı ve davetiye ibraz edilmesi, seyahat için gerekli mali olanaklara dair kanıt sunulması, seyahat sağlık sigortası yaptırılması, süre dolmadan Schengen bölgesinden ayrılma taahüdünün imzalanması şartlarını da anımsattı. Bakanlık, özel koşulların ve ağır insani durumun dikkate alındığını bildirdi.ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, depremler nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı. Steinmeier, taziye defterine, 'Depremde hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz. Ölümler ve yıkım bizleri derinden etkiledi. Düşüncelerimiz depremin ardından kalanlarla beraber. Acınız acımızdır. Türk halkıyla beraber depremden etkilenenler için yas tutuyoruz' ifadelerini yazdı.