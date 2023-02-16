Nazan 232 bin euro topladı

Almantelevizyonlarının en güzel ekran yüzü olarak gösterilen ünlü sunucu Nazan Eckes, rap'çi Summer Cem ile açtığı hesapta bir haftada toplanan miktarı 'inanılmaz' olarak nitelendirdi. Herkese kalpten teşekkür eden Nazan, amaçlarının küçük ve büyük Türk yardım derneklerini desteklemek olduğunu söyledi.NazanEckes, "Alman Johanniter yardım derneği ile birlikte Gaziantep'te her gün 15 bin kişiye sıcak çorba çıkarıyoruz. Aynı organizasyonu Hatay'da kuracağız. Yardımlarınız sayesinde daha çok insan mutlu oluyor. En çok odaklandığımız konular gıda, barınma, tuvalet ve hijyen malzemeleridir" dedi.