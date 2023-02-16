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Giriş Tarihi: 16.2.2023

Nazan 232 bin euro topladı

Cengiz PARLAYAN
Nazan 232 bin euro topladı

Ünlü sunucu Nazan Eckes, Türkiye’deki depremin ilk gününde başlattığı bağış kampanyasında 232 bin 431 euroluk yardıma ulaştığını açıkladı

Alman televizyonlarının en güzel ekran yüzü olarak gösterilen ünlü sunucu Nazan Eckes, rap'çi Summer Cem ile açtığı hesapta bir haftada toplanan miktarı 'inanılmaz' olarak nitelendirdi. Herkese kalpten teşekkür eden Nazan, amaçlarının küçük ve büyük Türk yardım derneklerini desteklemek olduğunu söyledi.

15 BİN KİŞİYE ÇORBA ÇIKARILIYOR
Nazan Eckes, "Alman Johanniter yardım derneği ile birlikte Gaziantep'te her gün 15 bin kişiye sıcak çorba çıkarıyoruz. Aynı organizasyonu Hatay'da kuracağız. Yardımlarınız sayesinde daha çok insan mutlu oluyor. En çok odaklandığımız konular gıda, barınma, tuvalet ve hijyen malzemeleridir" dedi.
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Nazan 232 bin euro topladı
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