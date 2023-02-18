‘Hanau Belediyesi’ne yazıklar olsun’

Almanya'nınHanau kentinde 19 Şubat 2020'de meydana gelen terör saldırısının yıldönümü öncesinde SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Emiş Gürbüz, Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky'ye ateş püskürdü. Kaminsky'ye dönük ağır eleştirilerde bulunan acılı anne Gürbüz, "Oğlumu 1096 gündür görmüyorum. Bunun sorumlusu katil şehir Hanau'dur. Ben adalet istiyorum" dedi.GÜRBÜZ, "Bize, 9 aileye can borçları var. Borçlarını derhal ödesinler. 1096 gündür hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece yalan söylüyorlar. Belediye Başkanı hala bir anıt dikmedi. Bu utanç vericidir. Bundan dolayı utanması gerekir. Mademki çocuklarımızı geri getiremiyorsunuz, yapmanız gerekenleri derhal yerine getirin. Hepinize yazıklar olsun" diye konuştu.