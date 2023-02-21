Boksörümüz Şükrü’yü harcadılar

Boksörümüz Şükrü Altay, hafif ağır sıklette gerçek ismi Adnan Catic olan Alman boksör Felix Sturm'a sayıyla yenildi. Otoriteler, aralarında Valentin Silaghi'nin de bulunduğu hakemlerin kararıyla maçı 97-95, 96-94 ve 99-91 kaybeden Şükrü Altay'a büyük haksızlık yapıldığı düşünüyor. Skandal karara tepki gösteren Alman medyası, Alman Profesyonel Boksörler Federasyonu'nu göreve davet etti.BOXEN1 gibi boks siteleri de Şükrü Altay'ın puan hakemlerinin verdiği yanlış kararla yenilmesini skandal olarak nitelendirdi. BİLD gazetesi, özellikle de 99-91 puanını veren hakem için "Bu bir şaka olmalı. Şanslı Felix" ifadesini kullandı. Eski boksör Lothar Longwitz ise "Dün biz boks mu izledik yoksa tiyatro mu? Biri bana açıklasın. Maçın tek galibi vardı, o da Şükrü" diye konuştu.