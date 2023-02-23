Deprem bölgesinde mobil vize

Depremlerin ardından dayanışma ziyareti için Türkiye'ye giden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Berlin'in Türkiye'de depremden etkilenen bölgeler için Ankara'ya 33 milyon euro daha yardımda bulunarak toplamda 108 milyon euro yardım yapmış olacağını ifade etti. Baerbock, "Bu deprem felaketinin boyutu, burada olsanız bile kelimelerle ifade edilemez" dedi.Almanya'da yakınları olanlar için vize sürecini kolaylaştırdıklarını vurgulayan Baerbock, insanların vize başvurularını kolaylıkla yapabilmeleri için ilk olarak deprem bölgelerine gidecek bir mobil vize sisteminin hayata geçirileceğini açıkladı. Baerbock ayrıca pasaportunu depremde kaybetmiş olanlara da Türk makamları aracılığıyla yardımcı olunabileceğini bildirdi.Almanya İçişleri Bakanı Faeser de depremzedelerle dayanışma için geldiklerini, burada sadece üzüntüyü değil yardımın ne kadar iyi ulaştığını da gördüklerini ifade etti. Birçok kişinin Türkiye'deki depremzedelere gönüllü olarak yardım gönderdiğini vurgulayan Feaser, "Bu gerçekten Almanya'daki insanlarla Türkiye'deki insanlar arasındaki derin bağı gösteriyor" dedi. Bakanlar bir günlük ziyaretin ardından Berlin'e geri döndü.Hükümet ortaklarından depremzedelere yönelik vize işlemlerinin daha hızlı sonuçlanması için bir yöntem bulunmasını talep eden Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz (SPD), "Mağdur insanların akrabalarının yanına geçici olarak yerleşmesi aylar sonra değil şimdi mümkün olması gerekir. Tabii ki kimin Almanya'ya geldiğini bilmemiz gerekiyor. Ama enkaz altında pasaport aranması beklenemez" dedi.DEPREM bölgelerinden gelen Türklere giriş kolaylığının yetersiz olduğunu söyleyen Thüringen Eyaleti Göçmen Sorumlusu Mirjam Kruppa, "Ülkeye giriş engelleri çok yüksek, çünkü Almanya'da yaşayan akrabaların ülkeye giren insanların tüm geçim masraflarından sorumlu olduklarını kanıtlamaları gerekecek. Özellikle geniş ailelerde, yalnızca birkaçı bu finansal güvenliği yeterli ölçüde sağlayabilir. Bu durumda federal hükümet yardıma en çok muhtaç olanları dışlamış oluyor" dedi. ERFURT