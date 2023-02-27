Poldi’den 2 milyon liralık bağış

Halen futbol yaşamını Polonya'da sürdüren Lukas Podolski depremzedeler yararına yardımlarını sürdürüyor. Yaptığı yardımla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lukas Podolski, "Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi'nin sizler için burada olduğunu ve her zaman yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. El ele. Birlikte ayağa kalkacağız" dedi.Eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, depremin yaşandığı ilk günlerde Gaziantepli ortağı ile birlikte Köln'de işlettiği ve çok sayıda şubesi olan Mangal adlı döner restoranının bir günlük hasılatını depremzedelere bağışlamıştı. Tam bir Türkiye aşığı olan Podolski, yardımların bundan böyle de süreceğini bildirdi.