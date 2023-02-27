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Giriş Tarihi: 27.2.2023

Poldi’den 2 milyon liralık bağış

Cengiz PARLAYAN
Poldi’den 2 milyon liralık bağış

Alman Milli Takımı ile Galatasaray’ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Galatasaray’ın depremzedeler için başlattığı 500 konteyner kampanyasına 2 milyon lira bağışta bulundu

Halen futbol yaşamını Polonya'da sürdüren Lukas Podolski depremzedeler yararına yardımlarını sürdürüyor. Yaptığı yardımla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lukas Podolski, "Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi'nin sizler için burada olduğunu ve her zaman yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. El ele. Birlikte ayağa kalkacağız" dedi.



GELİRİ DE BAĞIŞLADI
Eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, depremin yaşandığı ilk günlerde Gaziantepli ortağı ile birlikte Köln'de işlettiği ve çok sayıda şubesi olan Mangal adlı döner restoranının bir günlük hasılatını depremzedelere bağışlamıştı. Tam bir Türkiye aşığı olan Podolski, yardımların bundan böyle de süreceğini bildirdi.
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Poldi’den 2 milyon liralık bağış
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