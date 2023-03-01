AVM’de yardım standı kuruldu

Hamburg Eyaleti Milletvekili Mehmet Yıldız, depremzedelere bağış toplamak için Billstedt Center'de bir aylık stant kurma izni aldı. Yıldız, "Bu süre boyunca Hamburg'daki sivil toplum kuruluşları isterlerse burada yer alarak bağış toplayabilirler" dedi. Deprem felaketi nedeniyle elini taşın altına koyduklarını ve bu süreçte ellerinden geldikleri kadar destek olmaya çalıştıklarına dikkat çeken Yıldız, "Sivil toplum kuruluşları ile kolektif dayanışma içinde bu stantta bağış toplamaya başladık" diye konuştu.