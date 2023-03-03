Kendileri küçük yürekleri kocaman

Almanya'nınBaden Württemberg Eyaleti'nde bulunan Ostfildern DİTİB Camii ile TDV işbirliğiyle "İyilik Konutları" adı altında başlatılan yardım kampanyasına ilgi büyük oldu. Kampanya çerçevesinde Nuru Osmaniye Camii Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla depremden etkilenen çocuklaraNuru Osmaniye Camii Din Görevlisi Seyfettin Erkan, "Miniklerin yardım etme duygusu bizi çok duygulandırdı. Bu hassasiyetlerinden ötürü minik öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Dernek Başkanı Yaşar Genç de bağışta bulunan çocuklara örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.