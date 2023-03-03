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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Kendileri küçük yürekleri kocaman

İbrahim TAŞ
Kendileri küçük yürekleri kocaman

Ostfildern’de bulunan DİTİB Nuru Osmaniye Camisi Kur’an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları depremden etkilenen çocuklara bağışladı

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'nde bulunan Ostfildern DİTİB Camii ile TDV işbirliğiyle "İyilik Konutları" adı altında başlatılan yardım kampanyasına ilgi büyük oldu. Kampanya çerçevesinde Nuru Osmaniye Camii Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla depremden etkilenen çocuklara

HOCADAN TEŞEKKÜR
Nuru Osmaniye Camii Din Görevlisi Seyfettin Erkan, "Miniklerin yardım etme duygusu bizi çok duygulandırdı. Bu hassasiyetlerinden ötürü minik öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Dernek Başkanı Yaşar Genç de bağışta bulunan çocuklara örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.
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Kendileri küçük yürekleri kocaman
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