Torunlardan 60. yıl sürprizi

KÖLN kentinde yaşayan 85 yaşındaki Ahmet Erol, çocukları, torunları ve torunlarının çocukları ile ülkeye göçünün 60. yılında bir araya geldi. Erol, "Torunlar sürpriz kutlama hazırlamış. Bu yıl Almanya'ya gelişimin 60. yılı. Evlilikte ise 58 yılı doldurdum. Beni ve hanımı çok mutlu ettiler" dedi. Ford otomobil fabrikasından emekli olan Erol, "Benden sonra oğlum ve torunum da aynı fabrikada işe başladılar. Ülkede benimle birlikte 4 kuşak olduk. Bu ülkede yaşamaktan mutluyum. Yazları Türkiye'de kalsam da, aile hasreti ağır basıyor ve kış aylarını Köln'de geçiriyorum" dedi.