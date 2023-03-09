Bağışlarıyla örnek oldular

Merkezi Almanya'nın Essen kentinde bulunan Ruhr Veliler Birliği'nin, Resim Atölyesi ve Tiyatro Grubu'nda yer alan çocuklar, yaptıkları resimler ile depremzedelere destek oldu. Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğu'nu ziyaret eden çocukları, Başkonsolos Taylan Özgür Aydın ve Eğitim Ataşesi Sabri Yolcu tebrik etti. Birlik Eş Başkanı Fatime Okuyucu, "Çocuklarımızla gurur duyuyoruz" dedi.Aşağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı Garbsen kasabasında ise ilk ve ortaokul öğrencileri depremzedeler için koştu. Garbsen belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte depremzedelere bağışlanmak üzere 5 bin 700 euro toplandı. Bağış, Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya'ya 10 km'lik bisiklet turundan sonra Belediye Başkanı Claudio Provenzano ve çocuklar tarafından teslim edildi.