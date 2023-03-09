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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Bağışlarıyla örnek oldular

Bağışlarıyla örnek oldular

Depremzedeler için Almanya’daki Türklerin anlamlı kampanyaları sürüyor. Çocuklar, yaptıkları resimleri satarak ve koşarak depremzedelere destek oldu

Merkezi Almanya'nın Essen kentinde bulunan Ruhr Veliler Birliği'nin, Resim Atölyesi ve Tiyatro Grubu'nda yer alan çocuklar, yaptıkları resimler ile depremzedelere destek oldu. Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğu'nu ziyaret eden çocukları, Başkonsolos Taylan Özgür Aydın ve Eğitim Ataşesi Sabri Yolcu tebrik etti. Birlik Eş Başkanı Fatime Okuyucu, "Çocuklarımızla gurur duyuyoruz" dedi.



5 BİN 700 EURO TOPLADILAR
Aşağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı Garbsen kasabasında ise ilk ve ortaokul öğrencileri depremzedeler için koştu. Garbsen belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte depremzedelere bağışlanmak üzere 5 bin 700 euro toplandı. Bağış, Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya'ya 10 km'lik bisiklet turundan sonra Belediye Başkanı Claudio Provenzano ve çocuklar tarafından teslim edildi. Tevfik KARA - Mehmet UZUN
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Bağışlarıyla örnek oldular
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