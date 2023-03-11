Anıta ırkçı saldırı

ALMANYA'DA 5 Nisan 2012'de ırkçıların kurşunlayarak öldürdüğü Burak Bektaş (22) adına Berlin'in Neukölln ilçesine dikilen anıt, ırkçı saldırıya uğradı. Berlin Emniyeti, Rudower ve Möwenweg caddelerinin kesiştiği parka dikilen anıtın üzerine boya ile gamalı haç çizildiğini açıkladı. Polis, yoldan geçen bir kişinin olaya tanık olup kendilerini bilgilendirdiğini aktardı.SALDIRIYA ilişkin soruşturma başlatıldı. Burak, görgü tanıklarının ifadesine göre orta yaşın üzerindeki beyaz tenli bir saldırgan tarafından arkadaşları ile sohbet halindeyken ateş edilerek öldürülmüştü. O saldırıda Burak'ın iki arkadaşı yaralanmıştı. Irkçı saldırı olduğundan hareketle 8 Nisan 2018 günü Burak'ın öldürüldüğü yerin yakınına anıt dikilmişti. BERLİN