Avrupalı Türkler yaraları sardı

Kahramanmaraş merkezli ikibüyük depremin hemenardından yaşadıkları kentlerdeyardım seferberliği başlatan AvrupalıTürkler, son olarak 325 konteynerdenoluşan konteyner kentler iledepremzedelerin bir nebze de olsayarasını sardı. TBMM YurtdışıTürkler ve Akraba TopluluklarAlt Komisyonu Başkanı, AK Partiİstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nınkoordinasyonunda gerçekleşenkonteyner kentlerin açılışlarıyapıldı.Sırakaya,"Avrupa'dan çok sayıda işadamımız, vatandaşlarımız, derneklerimiz depremin ilk gününden itibaren beni arayıp nasıl yardım yapabileceklerini sordular. Konteyner kent için kendilerini konteyner üreticileri ile irtibatlandırdım. Bazıları bir, bazıları 30 konteyner satın alıp yine bizim koordinasyonumuzda konteynerleri bölgeye gönderdi. Altyapılarını Trabzon ve Konya belediyeleri yaptı. Mobilyaları da Avrupalı Türkler aldı" diye konuştu.Bireysel yardımların yanı sıra Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının da depremzedeler için seferber olduğunu ifade eden Zafer Sırakaya, "Duyarlılığa teşekkür ediyorum. Avrupa'da yaşayan 3. ve 4. neslin vatanlarına olan aidiyetinden endişe edenler vardı. Bu endişenin yersiz, ülkelerine olan bağlılıkları ile güvenin tam olduğunu gördük. Nakdi yardımların AFAD ve Kızılay'a yönlendirilmesi, kendilerine gösterdiğimiz yakınlığın göstergesiydi" dedi.