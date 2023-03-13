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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Avrupalı Türkler yaraları sardı

Cemil ALBAY
Avrupalı Türkler yaraları sardı

Asrın felaketinin ilk gününden itibaren depremzedeler için seferber olan Avrupalı Türkler, deprem bölgesinde 325 konteynerlik kentler kurdu. Vatana bağlılık taktir topluyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hemen ardından yaşadıkları kentlerde yardım seferberliği başlatan Avrupalı Türkler, son olarak 325 konteynerden oluşan konteyner kentler ile depremzedelerin bir nebze de olsa yarasını sardı. TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın koordinasyonunda gerçekleşen konteyner kentlerin açılışları yapıldı.



YARDIM İÇİN SEFERBER OLDULAR
Sırakaya, "Avrupa'dan çok sayıda işadamımız, vatandaşlarımız, derneklerimiz depremin ilk gününden itibaren beni arayıp nasıl yardım yapabileceklerini sordular. Konteyner kent için kendilerini konteyner üreticileri ile irtibatlandırdım. Bazıları bir, bazıları 30 konteyner satın alıp yine bizim koordinasyonumuzda konteynerleri bölgeye gönderdi. Altyapılarını Trabzon ve Konya belediyeleri yaptı. Mobilyaları da Avrupalı Türkler aldı" diye konuştu.



3 VE 4. NESİL ENDİŞELERİ SİLDİ
Bireysel yardımların yanı sıra Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının da depremzedeler için seferber olduğunu ifade eden Zafer Sırakaya, "Duyarlılığa teşekkür ediyorum. Avrupa'da yaşayan 3. ve 4. neslin vatanlarına olan aidiyetinden endişe edenler vardı. Bu endişenin yersiz, ülkelerine olan bağlılıkları ile güvenin tam olduğunu gördük. Nakdi yardımların AFAD ve Kızılay'a yönlendirilmesi, kendilerine gösterdiğimiz yakınlığın göstergesiydi" dedi.

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Avrupalı Türkler yaraları sardı
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