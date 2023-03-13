Avrupalı Türkler yaraları sardı

Kahramanmaraş merkezli iki
büyük depremin hemen
ardından yaşadıkları kentlerde
yardım seferberliği başlatan Avrupalı
Türkler, son olarak 325 konteynerden
oluşan konteyner kentler ile
depremzedelerin bir nebze de olsa
yarasını sardı. TBMM Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti
İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın
koordinasyonunda gerçekleşen
konteyner kentlerin açılışları
yapıldı.
YARDIM İÇİN SEFERBER OLDULAR
Sırakaya,
"Avrupa'dan çok sayıda işadamımız, vatandaşlarımız, derneklerimiz depremin ilk gününden itibaren beni arayıp nasıl yardım yapabileceklerini sordular. Konteyner kent için kendilerini konteyner üreticileri ile irtibatlandırdım. Bazıları bir, bazıları 30 konteyner satın alıp yine bizim koordinasyonumuzda konteynerleri bölgeye gönderdi. Altyapılarını Trabzon ve Konya belediyeleri yaptı. Mobilyaları da Avrupalı Türkler aldı" diye konuştu.
3 VE 4. NESİL ENDİŞELERİ SİLDİ
Bireysel yardımların yanı sıra Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının da depremzedeler için seferber olduğunu ifade eden Zafer Sırakaya, "Duyarlılığa teşekkür ediyorum. Avrupa'da yaşayan 3. ve 4. neslin vatanlarına olan aidiyetinden endişe edenler vardı. Bu endişenin yersiz, ülkelerine olan bağlılıkları ile güvenin tam olduğunu gördük. Nakdi yardımların AFAD ve Kızılay'a yönlendirilmesi, kendilerine gösterdiğimiz yakınlığın göstergesiydi" dedi.