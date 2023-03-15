Dahi çocuk balonu patladı

Almanya'nınBamberg kentinde yaşayan Adem Karagöz, kısa süre önce Bavarian Airlines adlı havayolu şirketi ile gündeme geldi. Lufthansa ile birinci sınıf uçuş yaparken hizmeti beğenmeyip havayolu şirketi kurmaya karar verdi. Federal Havacılık Dairesi'ne lisans başvurusu yapacağı yönündeki haberlerle manşetlere taşınan Adem Karagöz'le ilgili dolandırıcılık iddiaları peş peşe gelmeye başladı.Lisans başvurusu için ödemesi gereken ücretleri yatırmayan Adem Karagöz'ün yatırımcılarla başı dertte. Karagöz ile danışman olarak anlaşan ancak parasını alamayan yatırımcı Michael Lampel (54), "Karagöz bana, diğer şirketlere ve Federal Havacılık Dairesi'ne yaklaşık 500 bin euro borçlu" dedi. Lampel, Karagöz'ün Düsseldorf Havalimanında üç saat tutulup sorgulandığını açıkladı.Lampel, Adem Karagöz'ü 'dolandırıcılık ve sahte unvan kullanma' suçlarından dava etmeye hazırlanıyor. Lampel'in iddiasına göre Adem Karagöz, 18 yaşında değil. TC kimlik kartına göre Karagöz 2007 doğumlu ve 18 yaşında olduğunu gösteren bir sahte kimlik taşıyor. Lampel'in iddiasına göre Karagöz, sahte evraklarla iş yapmaya