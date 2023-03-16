Faşistlerden tehlikeli çağrı

Ülkenindoğusundaki Dresden kentinde ırkçılar, yine mültecilere karşı sokağa çıkmaya hazırlanıyor. 2015'teki büyük mülteci dalgasından sonra yurtları ateşe veren, sokaklarda mülteci kovalayan ırkçılar, bu kez hazırlıklarını çocukları alet ederek gerçekleştiriyor. Faşistler, sözde bir çocuğun çizdiği, 'Alman'ı kılıçla öldüren bir mülteci' resmini dağıtarak eylem çağrısı yapıyor.Irkçılar,resmin üzerine, "Anne baba ben korkuyorum. Yurtlara 'hayır' eylem ve konvoyu" yazarak korku uyandırmaya çalışıyor. Söz konusu resmi sokaklarda dağıtan ırkçılara, karşı savcılık harekete geçip soruşturma başlattı. Faşistler, nisan ayından itibaren ilk etapta şehrin Sporbitz semtindeki konteynerlerde barındırılacak 52 mülteci için eyleme hazırlanıyorlar.DRESDEN Belediye Meclis üyesi Annalena Schmidt, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve çocuklara ait olduğu intibası verilen çizimlerle kentte bilinçli bir korku uyandırılmaya çalışıldığını belirtti. Schmidt, polisi göreve çağırdı. Polis Niedersedlitz semtinde çoğaltılarak el ilanı şeklinde dağıtılan resimleri topladı.