Haberler Avrupa Haberleri Faşistlerden tehlikeli çağrı
Giriş Tarihi: 16.3.2023

Faşistlerden tehlikeli çağrı

Cengiz PARLAYAN
Faşistlerden tehlikeli çağrı

Göçmen karşıtı faşistler, bir çocuk tarafından çizilmiş izlenimi veren korkunç bir resimle insanları eyleme çağırıyor. Çizgi resim, bir mülteciyi, bir Alman’ın kafasını keserken gösteriyor

ÇOCUKLARI ALET ETTİLER
Ülkenin doğusundaki Dresden kentinde ırkçılar, yine mültecilere karşı sokağa çıkmaya hazırlanıyor. 2015'teki büyük mülteci dalgasından sonra yurtları ateşe veren, sokaklarda mülteci kovalayan ırkçılar, bu kez hazırlıklarını çocukları alet ederek gerçekleştiriyor. Faşistler, sözde bir çocuğun çizdiği, 'Alman'ı kılıçla öldüren bir mülteci' resmini dağıtarak eylem çağrısı yapıyor.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Irkçılar, resmin üzerine, "Anne baba ben korkuyorum. Yurtlara 'hayır' eylem ve konvoyu" yazarak korku uyandırmaya çalışıyor. Söz konusu resmi sokaklarda dağıtan ırkçılara, karşı savcılık harekete geçip soruşturma başlattı. Faşistler, nisan ayından itibaren ilk etapta şehrin Sporbitz semtindeki konteynerlerde barındırılacak 52 mülteci için eyleme hazırlanıyorlar.



AMAÇ KORKU YAYMAK
DRESDEN Belediye Meclis üyesi Annalena Schmidt, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve çocuklara ait olduğu intibası verilen çizimlerle kentte bilinçli bir korku uyandırılmaya çalışıldığını belirtti. Schmidt, polisi göreve çağırdı. Polis Niedersedlitz semtinde çoğaltılarak el ilanı şeklinde dağıtılan resimleri topladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Faşistlerden tehlikeli çağrı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA