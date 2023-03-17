Dev saraya bakandan veto

Almanya'nın Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner, yaklaşık 860 milyon euro harcanarak dünyanın en büyük idare merkezlerinden biri haline getirilecek başbakanlık binasının gerekliliği konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı. Bakan, "2024 bütçesi için hükümet alanında da tasarruf yapmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.Bakan Lindner'in bu şüphesinde pek de haksız olmadığı belirtiliyor. Başbakanlıkta çalışanların yüzde 65'inin konum açısından esnekliğe sahip çalışanlar olduğu ve her zaman ofiste olmadıkları ifade edildi. Başbakanlık binasının talebi karşılamadığı ifade edilmiş, ek binaya ihtiyaç duyulduğu belirtilip proje için harekete geçilmişti. Binanın geleceği merak konusu oldu. FRANKFURTBaşbakanlık binasının genişletilmesinin maliyeti başlangıçta yaklaşık 600 milyon euro olarak tahmin edilmişti. Halen 25 bin 347 metrekarelik alana sahip olan başbakanlık, 25 bin 600 metrekare genişletilerek, 50 bin 947 metrekareye yayılması planlanmıştı. Son maliyet 860 milyon euro olarak belirlenmişti. Yeni binada 400 ofis, helikopter pisti, çocuk yuvası da planlanmıştı