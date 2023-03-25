Çocukların kavgası dehşete dönüştü: Türk aileye bombalı saldırı

Hollanda'nın Zwolle kentinde yaşayan Özgür Mercan (40), çarşamba akşamı, 16, 12 ve 9 yaşlarında üç çocuğuyla, sahur vaktinde kalkabilmek için erken yatmıştı. Aile, gece yarısı büyük patlama sesiyle uyandı. Dairelerinin ana giriş kapısı, patlamanın tesiriyle parçalanmış, giriş bölümünde ciddi hasar oluşmuştu. Olay yerine polisler geldi ancak saldırganlarla ilgili hiç bir iz elde edilemedi.Oğlunun bir yıl önce okulda ülkenin önde gelen güvenlik şirketi sahibinin oğlu ile kavga ettiğini söyleyen Özgür Mercan, "Kavga sonrası okulda iki taraf aile bir araya geldik, konuştuk. Mesele kapandı sandık, ama öyle olmadı. O günden sonra tehditler aldık, evimizin önüne gamalı haç çizildi. Defalarca polise durumu aktardık ancak çözüm gelmedi. Son saldırı bizi korkuttu" diye konuştu.Defalarca ölüm tehditleri aldıklarını, ev ve işyerine Nazi simgeleri bırakıldığını aktaran Özgür Mercan, "Yaşadıklarımızı, polise bildirdik, yerel yönetimden yardım talebinde bulunduk. Görünen o ki şikayetlerimiz ciddiye alınmamış. Şimdi de evimizi bombaladılar. Şüphemiz güvenlik şirketi sahibi aileden yana olmasına rağmen onlara dokunmuyorlar