Hız levhalarını söküp bakanlığa bıraktılar

Almanya'dakiotoyollarda hız sınırlaması talep eden çevre aktivistleri, otoyollardan söktükleri 250 hız sınırı levhasını Federal Ulaştırma Bakanlığı'nın kapısına bıraktı. Extinction Rebellion adlı grup üyesi aktivistler eylemi, Berlin, Brandenburg, Aşağı Saksonya, Schleswig Holstein, Hessen, Baden Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya'da gerçekleştirdi. Aktivist Amelie Meyer, "Artık sadece otomobil lobisi için siyaset yapan ulaştırma bakanlarını beklemiyor, toplumun isteklerini kendimiz yerine getiriyoruz" dedi. Çevreciler otoyollarda 120 km/s, karayollarında ise 80 km/s hız sınırı istiyor.