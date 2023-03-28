Biri Türk biri Suriyeli diğeri İranlı: Frankfurt üç göçmene emanet

Frankfurt'ta pazar günü yapılan 2. tur seçimleri Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Suriyeli göçmen Mike Josef kazandı. Birinci tur seçimde hiçbir adayın salt çoğunluğu alamaması üzerine ikinci tura kalan Josef, oyların yüzde 51,7'si ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken, Hıristiyan Demokrat Birlik Parti'nin (CDU) adayı Uwe Becker oyların yüzde 48,3'ünü alabildi.BüyükşehirBelediye Başkanı'nın Suriye, Meclis Başkanı'nın Türk ve Belediye Başkanı'nın ise İran kökenli olduğu Frankfurt'ta seçimlerde Türklerin oyları belirleyici oldu. Mike Josef 92 bin 371 alırken, Becker 86 bin 307 oyda kaldı. Böylece Josef, seçimi Türk kökenli seçmenlerin oylarıyla 6 bin oy farkla kazandı. Josef, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 11 Mayıs 2023'te devralacak.İlkturda Becker yüzde 34,5, Josef ise yüzde 24 oranında oy almıştı. İkinci turda Yeşiller Partili seçmenlerin SPD'nin adayı Josef'i destekleyince, zafer Josef'in oldu. Seçimleri Josef'in kazanmasıyla birlikte kentteki en önemli üç siyasi koltuk göçmen kökenlilerin oldu. Hilime Arslaner Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı olarak, Nargess Eskandari Grünberg ise Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.Frankfurt'un ilk göçmen kökenli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mike Josef'i ilk kutlayanlardan biri, şehrin ilk göçmen kökenli Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner oldu.Suriye'nin Kamışlı şehrinde dünyaya gelen Mike Josef, henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Suriye'den Almanya'ya kaçtı. Süryani bir ailenin oğlu olan Josef, önce Ulm'e yer-yerleşti. 2003 yılında Frankfurt'a taşınan Mike leşti. Josef burada üniversite eğitimi aldı. 2011 yılında Belediye Meclis üyesi seçilen Josef evli ve iki çocuk babası.Frankfurt'ta 2011 yılından beri Yeşiller Partisi'nden Belediye Meclisi Üyesi olarak görev yapan Hilime Arslaner, yaklaşık iki yıl önce tarih yazmıştı. 1976 yılından bu yana Frankfurt'ta yaşayan ve Heidelberg Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan politikacı, 2021 yılının nisan ayında Frankfurt Belediye Meclisi Başkanlığı'na seçildi.Halen Frankfurt Belediye Başkanı olan ve Büyükşehir Başkanlığı'nı vekaleten yürüten Nargess Eskandari Grünberg (58), 1965 yılında Tahran'da dünyaya geldi. 1985 yılında küçük kızıyla birlikte Almanya'ya kaçan Eskandari, Frankfurt'a yerleşti. Psikoloji öğrenimi gören Yeşiller Partili Eskandari, kızı Maryam Zaree'yi ise İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Cezaevi'nde dünyaya getirdi.