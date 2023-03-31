Emsali olmayan Alman adaleti

Almanya'nınİserlohn kentinde yaşayan Uğur Ünal'ın başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ünal, belediyede zabıtalık görevini yürütürken 2016'da Birlikte İserlohn İçin (GFI) adı altında parti kurdu. Ünal kısa sürede oy oranını artırınca göze batan isim oldu. SPD'li Belediye Başkanı Peter Paul Ahrens, kendine rakip gördüğü Ünal'ı kızak göreve sürdü. Sonra da 250 bin euro tazminat verip işten attı.Ünal'ın aldığı tazminat kentte büyük yankı uyandırınca ve Başkan tazminatı belediye meclisi ve partisine danışmadan ödeyince işler sarpa sardı. Ünal hakkında Hagen Savcılığı'nca, 'usulsüzlüğe yardımcı olmak' suçlaması ile dava açıldı. Süreçte İserlohn İş Mahkemesi Ünal aleyhine karar verdi. Hamm Eyalet İş Mahkemesi ise fesih sözleşmesinin hukuka aykırı olmadığına hükmetti, temyiz yolunu kapattı.HAGEN Eyalet Mahkemesi'nce görülen davada Ünal suçlu bulundu. Ünal'ın yeni sonuçlanan davasında 264 bin 800 euro'luk tazminatı geri ödemesine hükmedildi. Cezaya 300 euro'luk ceza da eklendi. Hâkim, kararını açıklarken, 'Ödenen tazminatın suç teşkil ettiğini bilmeliydi" dedi. Ünal, tazminat sözleşmesinde avukatların da olduğunu belirtti. Kararın ardından Ünal, Yargıtay'a başvuracağını söyledi.