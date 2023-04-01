Gizemli patlamada 16 yaralı

Almanya'nın Eschweiler kent merkezinde yer alan dört katlı binada önceki akşam saat 21.15'te büyük çaplı bir patlama meydana geldi. 50 metre yarıçaplı alanda etkili olan patlamada, dördü ağır 16 kişi yaralandı. Durumu kritik olan iki yaralının iki aylık bebek ve annesi olduğu ifade edildi. Binada patlama sonrası yangın çıktığı, çok sayıda kişinin dumandan etkilendiği de belirtildi.İLK haberlerde gaz patlamasından söz edilirken, savcı Katja Schlenkermann Pitts, patlamada kasıt olduğuna yönelik şüphelerinin bulunduğunu açıkladı. Savcı, "Üçüncü şahıs ihmali göz ardı edilemez" dedi. Bir görgü tanığının patlamadan sonra hızla uzaklaşan bir araç gördüğünü ifade etmesi, şüpheleri artırdı. Patlamadan çevredeki 20 dükkan da etkilendi. Parlamanın olduğu binada çökme tehlikesi oluştu.