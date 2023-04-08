Camide fitre verene terörist muamelesi

Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü (NCDR) Rabin Satnarainsing Baldewsingh, ülkedeki bankalar ve finans kurumları tarafından Müslümanlara yapısal olarak ayrımcılık yapıldığını dile getirdi. Baldewsingh, Trouw gazetesine verdiği röportajda, özellikle ramazan ayında ayrımcılığa maruz kalan Müslümanlardan ekstra sinyaller aldığını belirtti.Baldewsingh, ramazan ayında camilerde ve iftarlarda zekât, fitre ve sadaka gibi yardımların yapıldığına dikkati çekti ve yardım yapanların finans kurumları tarafından 'kara para aklayan' ve 'terörü finans eden' şüpheli kişiler olarak görüldüğünü dile getirdi. Baldewsingh, ayrımcılığa maruz kalanların arasında El Kaide'ye mensup bir kişiyle benzer soyadı taşıdığı için sorun yaşayan bir girişimcinin bulunduğunu söyledi.Surinam asıllı Baldewsingh, bir banka müşterisinin de İslami kitap sipariş ettiği için sorumlu tutulduğunu anlattı. Yaşanan ayrımcılığın kalıcı sorun haline geldiğine vurgu yapan NCDR Koordinatörü, hükümetin bu sorunu etraflıca araştırması ve çözmesi gerektiğini bildirdi ve "Müslümanların finans kurumlarında ayrımcılığa ne sıklıkta maruz kaldığını bilmiyoruz" dedi.