Vasıflı işçide kara tablo

ÜlkeninSaksonya Eyaleti, 2035 yılına kadar 900 binden fazla çalışanın yaşı nedeniyle işgücü piyasasından ayrılacağını açıkladı. Dresden Sanayi ve Ticaret Odası (IHK), rakamın, istihdam edilen çalışan sayısının beşte birine karşılık geldiğini belirtti. Geriden gelen vasıflı işçi sayısının bu boşluğu doldurmaya yetmediğine işaret eden IHK Dresden Başkanı Andreas Sperl, "Saksonya, artık göçe bağımlı" dedi.SPERLözellikle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen yabancı işçilerin Almanya'ya göçünün kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Pek çok şirketin durumun ciddiyetinin farkında olmadığını da ifade eden Sperl, "Kriz, kısmen yabancılar dairesinin yavaş çalışmasından da kaynaklanıyor. Yabancı işçi için başvuruda bulunan şirketler, uzun süre bekletiliyor" diye konuştu.