Çifte standardı kaldırın

Türkiye'nin geçmiş seçimlerinde olduğu gibi 14 Mayıs seçimi öncesi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın her türlü organizasyonunun önüne taş konuyor. Durumu AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) Başkanvekili Bülent Bilgi dile getirdi ve çifte standardın kaldırılması çağrısı yaptı. Bilgi, "Alman dostlarımızdan çifte standardı kaldırmalarını talep ediyoruz" dedi.Millet İttifakı'nın bütün organizasyonlarına belediyelerin destek verdiğini ifade eden Bilgi, "Onlara salon konusunda yardımcı olunuyor. Ancak Cumhur İttifakı'na köstek oluyorlar. Şahit olduğumuz çifte standart bizi oldukça üzmekte" diye konuştu. Bilgi, Almanya'da seçim propaganda yasağı olduğunu hatırlattı ve buna Millet İttifakı'nın uymadığına tanık olunduğunu ifade etti.Bilgi, "CHP'nin logosu ile Mannheim kenti yakınlarındaki Wiesloch'ta bulunan bir lisenin salonunda 26 Mart günü program düzenleniyor. Aynı liseye biz bireysel başvuruda bulunuyoruz. 'Dernek ile başvuruda bulunun' deniyor. Ardından dernek ile başvurunca, 'Dernek bu bölgeden değil' cevabı alıyoruz. Her dernek ülke genelinde toplantı düzenleyebilir. Komik duruma düşüyorlar" şeklinde konuştu.Bülent Bilgi, Almanya'da CHP logosu ile yasak olmasına rağmen çok sayıda toplantı yapıldığını ifade etti ve "Üste-Üstelik bu toplantılar sosyal medya hesap-lik hesaplarından paylaşılıyor. Durum açıkça larından görülmesine rağmen engel olmuyor-2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecin-sürecinde, HDP, özellikle PKK'nın altyapı ve organizasyonu-de, organizasyonunu kullanarak ülkenin her yerinde, bazı kentlerde de nu sendika salonlarında seçim propagandası yapmıştı. Söz konusu duruma göz yumulurken, AK Partili poli-politikacıların peşine polis takılıp konuşmaları engel-tikacıların engellenmişti. CHP ise o seçimde Alman Sosyal Demokrat lenmişti. Parti ile programlar düzenlemişti. Cumhurbaşkan-Cumhurbaşkanlığı referandumunda engelleme daha sert olmuş, lığı bazı AK Partili bakanların programları iptal edilmiş-edilmişti. Salon sahipleri baskı altına alınmıştı. Tüm engelle-ti. engellemelere rağmen halk cevabını sandıkta vermişti.