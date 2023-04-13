Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi AK Parti, seçim vaatlerini açıkladı. Vaatleri arasında Avrupalı Türklerin, uzun zamandır beklentilerine yönelik çözümler yer aldı. Türkiye'ye araç götürmekten, yurtdışında çalışırken Türkiye'den emekli aylığı alabilme, TBMM'de temsil hakkı gibi vaatler büyük sevinç ile karşılandı. Seçmenler, "Yaparsa AK Parti yapar" dedi.Mannheim'da yaşayan Havva Bekir, "Türkiye'den emekli olup burada sigortalı çalışabilmek çok istediğimiz bir şeydi. Bundan dolayı cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. AK Parti'nin sorunlarımıza eğileceğini zaten biliyorduk. AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın izlediği politikalar sayesinde 20 yıldır yurtdışında başımız dik gezebiliyor, ülkemizle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.AKParti Hükümeti'nin 20 yıldır vaat ettiği her şeyi fazlasıyla gerçekleştirdiğini dile getiren İmdat Sevim, "Yurtdışında yaşayanlar için kaleme alınan vaatlerin tutulacağına inancımız tam. Zaten yaparsa AK Parti yapar. 14 Mayıs'ta ülkemiz ve yurtdışındaki Türklerin kazanacağı bir seçim olacak. Vaatler, Avrupalı Türkleri çok ama çok memnun etti" dedi.1 Türkiye'ye götürülen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye götürülmesi için, yurtdışında en az 185 gün kalma şartı, 30 güne düşecek.2 Yurtdışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurtdışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınacak.3 Cep telefonlarının Türkiye'de kayıtsız kullanım süresi 120 günden 180 güne çıkartılacak.4 TOKİ, Yurtdışı Türkleri için proje başlatacak.5 Çifte vatandaşlığın desteklenmesi için yasal ve diplomatik adımlar atılacak.6 Yurtdışında yaşadıkları ülkelerde askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde askerliklerinin Türkiye'de tanınması sağlanacak.7 Yurtdışındaki Türklerin taleplerinin TBMM'de daha güçlü temsil edilmesi için çalışma ve düzenleme yapılacak.8 Konsolosluk işlemlerinde internetten ön başvuru imkânı sağlanacak.9 Gezici konsolosluk sayısı artırılacak.10 YTB müşavirlikleri açılacak.11 Her yıl 10 bin genç, eğitim ve kariyer gelişimi için Türkiye'ye götürülecek.12 Yurtdışında faaliyet yürüten kamu kurumları için koordinasyon kurulu oluşturulacak.13 İki yılda bir yurtdışı Türkler buluşması gerçekleştirilecek.14 Yurtdışındaki gençlere Türkiye'de staj yapma kolaylığı sağlanacak.15 E-tebligat uygulaması yaygınlaştırılacak.16 Çift dilli anaokulu çalışmaları desteklenecek.17 Tatil döneminde THY ile cazip fiyata yolculuk öncelikli hedef olacak.