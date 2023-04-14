Mannheim’da cenaze skandalı: İki metrelik mezarı kazamadılar

Almanya'ya 1972 yılında İzmir'den göç eden ve 40 yıl ülkede marangoz olarak çalışan Özkan Bulut (74), öldüğünde büyük vefasızlık ile karşı karşıya kaldı. Mannheim kentinde 6 Nisan günü vefat eden Bulut'un cenazesini defnetmek için belediye, 12 gün sonrasına randevu verdi. Gerekçe olarak yeterli personel olmaması ve Paskalya tatili gösterildi. Aile duruma isyan etti.Cenazeyi şehirdeki Müslüman mezarlığına defnetmek için belediyeye başvuran aile, yetkililerden defin işlemi için 18 Nisan'a randevu alabildi. Yaşanan skandal bununla da sınırlı kalmadı. 'Mannheim morgunda yer yok' denilerek cenaze, bir saat uzaklıktaki Frankfurt'ta morga gönderildi. Cenaze, günlerdir morgda beklerken acılı eş Şenay Bulut, "Böyle bir duyarsızlığı kabul edemiyorum" dedi.Bulut, "Yıllardır bu ülke için çalıştık, didindik. Ancak cenazemizi defnetmek için bile bize iki hafta sonrasına randevu verdiler. Belediyenin destek olmaması bizi fazlasıyla üzdü" dedi. Bulut'un kızı Ebru Ergenziger ise, "Belediyeden, 'Araya Paskalya tatili girdi. Mezar yeri kazacak personelimiz yok' gerekçesi sunuldu. Biz, 'Yardım edelim' dedik, ancak kabul görmedi. Büyük acımıza bunu da eklediler" diye konuştu.