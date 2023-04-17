Sen PKK’ya bak sayın Buschmann

Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın, "AK Parti ve AK Partili siyasilerin engellenmesi için" içişleri ve dışişleri bakanlarına yazdığı mektuptan günler sonra skandal patlak verdi. AK Parti düşmanlığını gözünü kör eden Bakan Buschmann mektubunda sadece AK Parti'ye yer verirken, CHP ve PKK'ya hiç değinmemişti. Daha mektubun yankıları sürerken PKK, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin başkenti Düsseldorf'ta gösteri yaptı.PKK yandaşları, yasağa rağmen, yürüyüş yaptı. Yürüyüşte teröristbaşı Abdullah Öcalan fotoğrafları da yer aldı. Düsseldorf kentinde bir araya gelen terör örgütü yandaşları bebek katili Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi. PKK sembolleri ve bebek katilinin fotoğraf ve afişleri yasak olmasına rağmen terör örgütü yandaşları ellerinde yasak olan tüm sembollerle rahat rahat yürüyüş yapabildi.Alman polisi ise terör örgütü sempatizanlarının rahat rahat terör propagandası yapabilmesi için korteji güvenlik kordonu altına aldı, ancak terör propagandasına geçit verdi, engellemedi. Terör örgütü yandaşları Türkiye karşıtı sloganlar atarken, PKK'lı Cemil Bayık miting alanına canlı yayın ile bağlanarak resmen seçim mitingi düzenledi. Alman polisi ne terör gösterisine ne de mitinge müdahale etti.AK Partili siyasilerin engellenmesi için tüm imkanların kullanılmasını isteyen Bakanı Buschmann PKK rezaleti ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak PKK rezaletinin Bakan Buschmann'ın eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde yaşanması dikkat çekti. Normal koşullarda PKK sembolleri ve Öcalan posterleri yasak olmasına rağmen PKK'lı siyasiler "hangi durumda yasak değil" sorularıyla polisten tüyo alıyor.