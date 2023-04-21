Alman basınına güvenmiyoruz

Merkezi Düsseldorf kentinde bulunan Türkiye Avrupa İlişkileri - Demokrasi Araştırmaları Enstitüsü, 'Almanya Basınında Türklere Karşı Irkçılık ve Türkiye Karşıtlığı' konulu araştırma yaptı. 'Alman basınında Türkiye hakkındaki haberleri ve yorumları tarafsız buluyor musunuz?' şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 97'si 'hayır' cevabını verdi. İslam ve Müslümanlar konusundaki tarafsız davranılıyor mu sorusuna ise katılımcıların yüzde 90.6'sı 'hayır' dedi.Enstitünün49'u yüz yüze olmak üzere 1350 kişi ile online yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 51.5'i Alman basınını 'Türkiye karşıtı, İslam karşıtı ve ırkçı eğilimli' olarak tarif etti. Yüzde 15.2'lik kesim Alman basınını yanlı bulduğunu söyledi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çıkan haberlerin, Türkiye'nin güncel, politik ve ekonomik sorunlarının Alman basınında bilinçli olarak saptırıldığı katılımcılarca dile getirildi.EN çok güvensizlik veren medya organları yüzde 63.6 oranıyla Axel Springer Grubu'na ait Bild ve Die Welt gazeteleri gösterildi. Bu grubu yüzde 24.2 oranı ile kamuya ait televizyon ve radyo kanalları izledi. Enstitü Başkanı Metin Arkış, "Almanya Türklerinde Alman basınına yönelik ciddi güvensizlik sorunu var. Nesnel olarak bakıldığında Alman medyası gerçekten Türkiye ve Türkler hususunda olumsuz algı oluşturmada en güçlü rolü oynuyor" dedi.