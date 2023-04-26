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Giriş Tarihi: 26.4.2023

Prensesliği değil şövalyeliği seçtim

Prensesliği değil şövalyeliği seçtim

Alman Hava Kuvvetleri’nde başarısı ile dikkat çeken teğmen Hülya Süzen, çocukluk hayalinin peşinden gidip, azmi ile Alman Ordusu’na girdiğini dile getirdi

Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'nde doğan Hülya Süzen (40), "Gençliğimde odam Alman Ordusu'nun posterleriyle kaplıydı. Ben daha anaokulundayken asker olmayı istiyordum. Arkadaşlarım prenses olmak isterken, ben şövalyeliği seçtim.



Çünkü prenses hep korunmak zorunda" dedi. Ordudaki (Bundeswehr) Hava Kuvvetleri Birliği adlı oluşumda Başkan Yardımcılığı görevine de getirilen Süzen, Alman basınına verdiği röportajda, bir dönem sağlık görevlisi olarak eğitim alıp Kosova'da bulunduğunu söyledi. FRANKFURT
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Prensesliği değil şövalyeliği seçtim
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