Türkiye’nin nasıl geliştiğini gördük

Yurtdışında seçim sandıkları dün sabah saat 09.00'dan itibaren açıldı. 1 milyon 501 bin 152 seçmenin olduğu Almanya'da daha sandıklar açılmadan seçim merkezi önlerinde kuyruklar oluştu. Oy kullananlar, bu seçimin geçmiş seçimlere kıyasla daha önemli olduğunu söyledi, "Türkiye'nin geleceğini oyladık. Terör örgütlerini kucaklayan partilerin kurduğu ittifaka fırsat vermemek için sandığa koştuk" diye konuştu.Türkiye'ninnereden nereye geldiğinin yurtdışından daha net görüldüğünü ifade eden seçmenler, "AK Parti iktidarı, söz verdiği her şeyi yerine getirdi. Türkiye 20 yıl öncesine kıyasla çok ileride. Her alanda atağa geçen Türkiye'nin hızı kesilmemeli. Terör örgütü yandaşlarıyla yan yana gelenler, onlardan medet umanlar, ülkeye nasıl katkı sağlayabilir. Yanımızda olmayan, derdimizi bilmeyene mi oy verecektik" dedi.Yurtdışında yaşayan Türklerin her türlü sorununu AK Parti'nin çözdüğünü ifade eden seçmenler, "Geçmişte sahipsizdik. Unutulmuştuk. Sesimizi duyuramıyorduk. Şimdi öyle mi. İçimizden milletvekilleri çıkıyor. Her türlü sorunumuza çözüm üretiliyor. Önemli diyebileceğimiz sorunumuz kalmadı. AK Parti, bizi mutlu edecek vaatlerini de geçtiğimiz günlerde sıraladı. Diğer partilerden bunu görmedik" diye görüş belirtti.Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, oyunu Berlin Başkonsolosluğu'nda kullandı. Şen, "Almanya'da 13 başkonsolosluğumuzun bölgesinde oy verme işlemi sorunsuz şekilde yürüyor, vatandaşımızın ilgisi büyük. İlgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Şen, 29 Nisan-1 Mayıs'ta fahri konsoloslukların bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg şehirlerinde de vatandaşların oy kullanabileceklerine dikkati çekti.MÜNSTER Başkonsolosluğu görev bölgesinde sandık havalimanında kuruldu. Bielefeld'de yaşayan İdris Seçkin, Türkiye'nin geleceği için Cumhur İttifakı'na oy verdiğini belirtti. Seçkin, "Son yıllarda yapılan hamlelerin devamı açısından istikrardan yana oy kullandım. Savunma sanayiinde bu kadar yol almışken, iktidar değişikliğinde bunca çabanın heba olmasından korkarım. Bu yüzden ben açık ve net 'Reis' dedim" diye konuştu.İLK kez oy kullanmanın heyecanını yaşayan 22 yaşındaki Emine Duran, "Bu güzel duyguyu yaşamak için anne ve babamla birlikte erkenden kalkıp geldim. Türkiye'yi yakından takip eden bir üniversite öğrencisiyim. Hayırlı bir seçim diliyorum" dedi.AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstan-İstanbul Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, "Bugün Türkiye ve Tür-bul Türkiye demokrasisi için önemli bir gün. Yurtdışında yaşayan, gele-kiye geleceğine ve inşasına katkı sunan, demokrasisine katkı sunan, ceğine oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyo-ediyorum. Her bir oy çok kıymetli, her bir oy çok değerli. Biz bu rum. katılımın çok daha yukarı çıkacağını öngörüyoruz" dedi.MÜNİH Belediyesi'nin temizlik işçileri Ordulu Selami Gündoğar ( 48) ile Sivaslı Süheyl Korkmaz (25), çalışma molasında sandık başına giderek oylarını kullandı. Gündoğar ve Korkmaz, "Seçme hakkını kullanmak elbette çok önemli. Büyük engeli olmayan gelip oyunu kullansın. Verdiğimiz oy da vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" dedi.