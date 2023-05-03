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Giriş Tarihi: 3.5.2023

Başkan Erdoğan, Avrupa’da yükselen ırkçılığa değindi: NSU davasının takipçisi olacağız

İbrahim TAŞ
Başkan Erdoğan, Avrupa’da yükselen ırkçılığa değindi: NSU davasının takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçılık ve İslam düşmanlığının Batı’da kanser hücresi gibi hızla yayıldığını söyledi ve “NSU davasında işbirlikçiler ortaya çıkmadı, takipçisiyiz” dedi

Irkçı akımın sadece Almanya'da olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irkçılık, İslam düşmanlığı ve ayrımcılık, Batı'da artık bir kanser hücresi gibi hızla yayılıyor. Batı ülkeleri ise bu tehditle yüzleşme sürecini henüz gösteremiyor" dedi. Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü davasının kamuoyunun vicdanını rahatlatmadığını da söyleyen Erdoğan, "NSU ile ilgili binlerce dosya ve delil imha edildi. Bunu Alman makamları yaptı. Azmettiriciler, işbirlikçiler ve devlet içindeki uzantıları ortaya çıkarılmadı. Bunun takipçisi olacağız. Bunları gerekirse, uluslararası mahkemelerde üst düzeyde davalar açmak suretiyle, maddi, manevi tazminattan tutun da her türlü davayı açıp, bunun neticesini almamız lazım" dedi.
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Başkan Erdoğan, Avrupa’da yükselen ırkçılığa değindi: NSU davasının takipçisi olacağız
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