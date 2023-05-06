Türklere kırmızı yeşil ihanet

Cumhurbaşkanlığı referandumundaseçim bürolarını"Hayır" oyu kullanılmasıiçin seferbereden, PKK elebaşıÖcalan posteri altındaHDP'nin yanında olduğunuduyuran Yeşiller Partisi ilehükümet ortağı SPD, antidemokratiktutum takındı. Yıllardan beriAlmanya'da yaşayan Türk toplumunaşirin gözükerek oy toplayanSosyal Demokrat Partili ve YeşillerPartili siyasiler, milyonlarca seçmeniniradesini hiçe saydı.SPD'li ve Yeşillerli siyasiler peş peşe antidemokratik açıklamalar yaparak, "Erdoğan'ın seçimi kazanmasını istemiyoruz" dedi. Yeşiller yönetimi Türk seçmenlere çağrıda bulanarak, "Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne geri dönmek için gerçek bir şans var" açıklamasında bulundu. Yeşiller aynı zamanda, FETÖ'cüleri ve PKK'lıları kastederek, "Siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.Yeşiller'in bu açıklamasına Alman basını bile şaşırdı. Der Spiegel dergisi konuyla ilgili yayınladığı haberinde, "Yeşiller, Türkiye'deki seçimlere karışıyor. Yeşiller yönetimi aldığı kararda açık açık Erdoğan'ın seçilmemesini istedi" yorumu yapıldı. Dışişleri Komisyonu Başkanı SPD'li Michael Roth da bir açıklama yaparak, seçimi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını umduğunu söyledi.Roth aynı zamanda garip bir açıklama yaparak, Türkiye'nin yeniden AB ve NATO yönüne doğru yön almasını istedi. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engellediğini belirten Roth, "Halbuki İsveç'in üyeliği, bizim ulusal çıkarımız için önemli" dedi. Ancak Roth, teröre açık destek veren İsveç'in Türkiye'nin güvenliği için tehditlere izin verdiğini görmezden geldi.