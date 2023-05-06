Haberler Avrupa Haberleri Türklere kırmızı yeşil ihanet
Giriş Tarihi: 6.5.2023

Türklere kırmızı yeşil ihanet

Mustafa AKBABA
Türklere kırmızı yeşil ihanet

Yıllardır Türklere şirin görünüp oylarını talep eden SPD ve Yeşiller, şimdi milyonlarca insanın iradesini hiçe sayıp, Başkan Erdoğan’ın yeniden seçilmemesi için çağrı yaptı

Cumhurbaşkanlığı referandumunda seçim bürolarını "Hayır" oyu kullanılması için seferber eden, PKK elebaşı Öcalan posteri altında HDP'nin yanında olduğunu duyuran Yeşiller Partisi ile hükümet ortağı SPD, antidemokratik tutum takındı. Yıllardan beri Almanya'da yaşayan Türk toplumuna şirin gözükerek oy toplayan Sosyal Demokrat Partili ve Yeşiller Partili siyasiler, milyonlarca seçmenin iradesini hiçe saydı.

ANTİDEMOKRATİK TUTUM
SPD'li ve Yeşillerli siyasiler peş peşe antidemokratik açıklamalar yaparak, "Erdoğan'ın seçimi kazanmasını istemiyoruz" dedi. Yeşiller yönetimi Türk seçmenlere çağrıda bulanarak, "Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne geri dönmek için gerçek bir şans var" açıklamasında bulundu. Yeşiller aynı zamanda, FETÖ'cüleri ve PKK'lıları kastederek, "Siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.



'YEŞİLLER TARAF OLDU'
Yeşiller'in bu açıklamasına Alman basını bile şaşırdı. Der Spiegel dergisi konuyla ilgili yayınladığı haberinde, "Yeşiller, Türkiye'deki seçimlere karışıyor. Yeşiller yönetimi aldığı kararda açık açık Erdoğan'ın seçilmemesini istedi" yorumu yapıldı. Dışişleri Komisyonu Başkanı SPD'li Michael Roth da bir açıklama yaparak, seçimi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını umduğunu söyledi.

SPD DE AYNI
Roth aynı zamanda garip bir açıklama yaparak, Türkiye'nin yeniden AB ve NATO yönüne doğru yön almasını istedi. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engellediğini belirten Roth, "Halbuki İsveç'in üyeliği, bizim ulusal çıkarımız için önemli" dedi. Ancak Roth, teröre açık destek veren İsveç'in Türkiye'nin güvenliği için tehditlere izin verdiğini görmezden geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türklere kırmızı yeşil ihanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA