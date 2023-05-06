Türklere kırmızı yeşil ihanet

Cumhurbaşkanlığı referandumunda
seçim bürolarını
"Hayır" oyu kullanılması
için seferber
eden, PKK elebaşı
Öcalan posteri altında
HDP'nin yanında olduğunu
duyuran Yeşiller Partisi ile
hükümet ortağı SPD, antidemokratik
tutum takındı. Yıllardan beri
Almanya'da yaşayan Türk toplumuna
şirin gözükerek oy toplayan
Sosyal Demokrat Partili ve Yeşiller
Partili siyasiler, milyonlarca seçmenin
iradesini hiçe saydı.
ANTİDEMOKRATİK TUTUM
SPD'li ve Yeşillerli siyasiler peş peşe antidemokratik açıklamalar yaparak, "Erdoğan'ın seçimi kazanmasını istemiyoruz" dedi. Yeşiller yönetimi Türk seçmenlere çağrıda bulanarak, "Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne geri dönmek için gerçek bir şans var" açıklamasında bulundu. Yeşiller aynı zamanda, FETÖ'cüleri ve PKK'lıları kastederek, "Siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.
'YEŞİLLER TARAF OLDU'
Yeşiller'in bu açıklamasına Alman basını bile şaşırdı. Der Spiegel dergisi konuyla ilgili yayınladığı haberinde, "Yeşiller, Türkiye'deki seçimlere karışıyor. Yeşiller yönetimi aldığı kararda açık açık Erdoğan'ın seçilmemesini istedi" yorumu yapıldı. Dışişleri Komisyonu Başkanı SPD'li Michael Roth da bir açıklama yaparak, seçimi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını umduğunu söyledi.
SPD DE AYNI
Roth aynı zamanda garip bir açıklama yaparak, Türkiye'nin yeniden AB ve NATO yönüne doğru yön almasını istedi. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engellediğini belirten Roth, "Halbuki İsveç'in üyeliği, bizim ulusal çıkarımız için önemli" dedi. Ancak Roth, teröre açık destek veren İsveç'in Türkiye'nin güvenliği için tehditlere izin verdiğini görmezden geldi.