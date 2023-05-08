Boşa çabalama tercihime karışma

Alman Der Spiegel dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, kelime oyunu yapıp ülkedeki seçmenleri etkileme yoluna başvurdu. İngiliz, Economist dergisi, açık açık "Erdoğan gitmeli" dedi ve bu yönde oy kullanılmasını istedi. Alman Yeşiller Partisi de aynı çağrıyı yaptı. Bu manipülasyona en güzel cevabı ise seçmenler verdi.Spıegel'in kapağı ve yazısını değerlendiren seçmen Ogün Kapucuoğlu, "Bu derginin ilk vukuatı değil. Her seçim öncesi defalarca Türkiye ve Erdoğan karşıtı yayın yaptılar. Sultan Ahmet Camisi'nin iki minaresini füze gibi tasvir ettiler. Türkiye ve İslamiyet hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalıştılar. Ancak bu çabaları boşuna. Bizi doğru bildiğimiz yoldan döndüremezler" diye görüş belirtti.Yavuz Acun, Alman siyasilerin algı operasyonlarının farkında olduklarını söyledi. Acun, "Hükümet ortakları SPD ve Yeşiller, açıkça Erdoğan'a oy kullanılmaması çağrısı yapıyor. İki partinin, 'Şu partiye oy verin, buna vermeyin' şeklinde açıklama yapması çok yanlış. Resmen Türkiye'nin iç işlerine karışıyorlar. Ülkemizle ilgili kararı ancak biz verebiliriz, başkaları değil" dedi.EDA Nur, "Alman siyasiler, burada yaşayan Türklerin siyasi tercihlerini beğenmeyebilirler, ancak saygı duymak zorundalar. Açık açık yönlendirme yapmaları bizi daha da hırslandırıyor. Türk seçmen, 14 Mayıs'ın öneminin farkında ve kararını da ülkenin geleceğini gözeterek en doğru şekilde yapacaktır. Hangi adaya oy vereceğimizi de biliyoruz" diye konuştu.LOKMAN Semiz ise "Hem Alman siyasilerin hem de Alman medyasının ikiyüzlü tavrına alıştık. Seçimlere çok az kala yine aynı taktiği uyguluyorlar. Açık açık Cumhurbaşkanımıza tavır aldılar. Türkiye'nin 20 yılda nereden nereye geldiğini biz çok iyi biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, nafile. Biz hükümete de Başkan Erdoğan'a da güveniyoruz" şeklinde tepki verdi.