Depremzedeye 3 ay ek vize

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından vize kolaylığı sağlanarak Almanya'ya akrabalarının yanlarına gelen depremzedeler, ülkede 6 Ağustos'a kadar kalabilecek. Almanya Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarından yapılan ortak yazılı açıklamada, Türk depremzedelerin Almanya'da üç ay daha kalmalarına izin verildiği belirtildi.SÖZ konusu düzenlemenin bugünden itibaren yürürlüğe girdiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu kişilerin yabancılar dairesine gitmelerine gerek olmadığı kaydedildi. Almanya, ülkede yaşayan Türklerin, depremlerden etkilenen yakın akrabalarını üç aylık süreyle Almanya'ya getirebilmelerine olanak tanımış, 10 bin 400 depremzede bu haktan yararlanmıştı.