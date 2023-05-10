Suç istatistikleri patladı

Aşırı sağ mağdur danışma merkezleri VBRG, 2022'de sağcı, ırkçı ve antisemitizm motivasyonlu şiddetin boyutlarına ilişkin bilançoları yayımladı. Buna göre ülkede aşırı sağcı ve Yahudi karşıtı saldırı sayısı 2093 ile bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 arttı. Saldırılarda 2871 kişi etkilendi, bunlardan 520'sinin çocuk olduğu vurgulandı. VBRG Başkanı Robert Kusche, ırkçılığın tahammül edilemez şekilde normalleştiğine dikkat çekti.İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise 2022'de siyasi saikli suçların yaklaşık yüzde 7 artarak 58 bin 916'ya ulaştığını açıkladı. Federal Kriminal Daire (BKA) Başkanı Holger Münch ile açıklama yapan Bakan, "Özellikle mültecilere yönelik saldırıların keskin bir şekilde artmasından endişe duyuyorum" dedi. Raporda, PKK yandaşlarının, Türklere ve Türkiye'ye yönelik geçen yıl 331 siyasi saikli suç işlediği yer aldı. BERLİN