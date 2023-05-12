Güçlü Türkiye asla istenmez

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçim sürecini SABAH'a değerlendiren Arnoud van Doorn, "Avrupa, Türkiye'yi kendi isteklerini ve kendi çıkarlarını yerine getiren, kendilerinden direktif ve emir alan bir ülke konumunda görmek ister. Dünya siyasetinde söz sahibi olmasını asla istemez. Bunların tersi, Avrupa ve Batı'yı çok rahatsız eder. Bu nedenlerden dolayı da Erdoğan hedef alınmakta" diye konuştu.Karşılarında Erdoğan gibi bir liderin olduğunu ifade eden van Doorn, "Erdoğan tüm dünyaya 'Dünya beşten büyüktür' diyor. Bu onları çok rahatsız ediyor. Rahatsız olmamaları için de gereken ne ise onu yapmak istiyorlar. Türkiye'deki insanlara seslenmek istiyorum. Size anlatılan Avrupa'ya köle olacağınıza memleketinize sahip çıkın" dedi.