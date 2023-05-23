Hatay’da okul için sahaya çıktılar

Slogani'Futbolla Hatay'a okul yaptırıyoruz" olan proje için Tivoli Stadyumu'nda binlerce kişi toplandı. Etkinlikten elde edilen gelir ile deprem bölgesi Hatay'da okul yaptırılacak. Aachen-Hatay Dostluk Konsorsiyumunun kurucusu Elif Tunay Çot, "Her şeyden önce niyet önemli. Gerisi zaten geliyor. Bir araya gelemez denilen 27 Türk derneğini, bu hayırlı iş için buluşturmayı başardık. Aachen Anakent Belediyesi'nden de çok büyük destek gördük. Seçimin bu güne denk gelmesi seyirci açısından bizi etkiledi, ancak Hatay'a okulu yaptıracağız" dedi. Alemania Aachen Şöhretleri ile Tek Yürek Europa karması maçı Alemania Aachen Şöhretleri'nin 5-4 üstünlüğü ile sona erdi.AACHEN