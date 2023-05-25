Bahar’ı kovanlar ırkçılığın parçası

Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki polis yüksekokulunda öğretim görevlisi olan ve teşkilat içerisindeki ırkçılığa dikkat çeken Bahar Aslan, sözleri nedeniyle işinden olunca tepki yağdı. Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, "Kendini işine adamış bir öğretim görevlisini, teşkilat içindeki ırkçı yapılara dikkat çektiği için görevden alan herkes, ülkede ırkçılık sorununun bir parçasıdır" dedi.Sofuoğlu, Aslan'ın Almanya'da sayısız insanın hissettiklerini dile getirdiğini söyledi ve "Göçmen kökenli pek çok insan güvenlik güçlerine olan güvenini kaybetti ve sorun da bu. Hiç kimse polisi 'kahverengi pislik' olarak tanımlamıyor. Vurgu, gerekliliği ortaya koymuş" diye konuştu. Sofuoğlu yaptığı açıklamada, NSU davasında polisin tutumu, emniyet güçlerinin ırkçı sohbet gruplarına da dikkat çekti. FRANKFURTBahar Aslan, polis teşkilatındaki ırkçılara dikkat çeken bir tweet attı. Aslan tweete, "Ben veya arkadaşlarım, bir polis kontrolüne yakalanınca kalbimiz gümbür gümbür atmaya başlıyor. Çünkü güvenlik makamları içindeki kahverengi pislikler bizi korkutuyor. Bu sadece benim değil, bu ülkedeki birçok insanın gerçeği" yazdı ve apar topar görevinden alındı.