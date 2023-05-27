30 yıldır dinmeyen acı

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde kundaklanan evde Mevlüde Genç'in kızları Gürsün İnce (27) ve Hatice Genç (18), torunları Hülya (9) ve Saime Genç (4) ile yeğeni Gülüstan Öztürk (12) ölmüştü. Evde yaşayan 14 kişi ise yaralanmıştı. Türk toplumunun hafızasına kazınan bu ırkçı eylemi ise kentte yaşayan dört Neo-Nazi gerçekleştirmişti.Mahkemede katiller Markus Gartmann (23) 15 yıl, Felix Köhnen (16), Christian Reher (16) ve Christian Buchholz (20) ise 10'ar yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti. Hepsi serbest olan Neo-Naziler farklı isimler altında toplum arasında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Kundaklama vahşetinden sonra Mevlüde Genç sürekli "hoşgörüden" söz etmiş ve olaydan bütün Almanların sorumlu tutulmaması gerektiğini dile getirmişti.EŞİ Durmuş Genç ile birlikte katıldığı her davette barış mesajları veren Mevlüde Genç ise 30 Ekim 2022 tarihinde 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık 30 yıl boyunca evlatlarının acısını yaşayan Mevlüde Genç, Amasya'nın Taşova İlçesi'ne bağlı Mercimek Köyü'nde toprağa verildi. 1996'da Alman Federal Liyakat Nişanı'na layık görülen Genç, 2003'te ise Friedrich Ebert Vakfı'nın Dostluk Ödülü'nü almıştı.Kundaklamanın meydana geldiği Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde meclis Solingen kurbanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst'ün ve meclis üyelerinin katıldığı anma töreninde yapılan bir dakikalık saygı duruşunda olayda yaşamını yitiren Gürsün İnce (27), Hatice Genç (18), Hülya (9) ve Saime Genç (4) ile Gülüstan Öztürk (12) anıldı.SOLİNGEN kundaklamasının 30. yıldönümü nedeniyle 29 Mayıs'ta yapılacak anma törenine Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de katılacak. Solingen Belediyesi'nin tiyatro ve konser salonunda düzenleyeceği törende Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, Başbakan Yardımcısı Mona Neubaur, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, Federal Hükümetin Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth ile Eyalet Uyum Bakanı Josefine Paul de hazır bulunacak. Toplam 600 davetlinin katılacağı program, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in saat 14.00'teki konuşmasıyla açılacak.