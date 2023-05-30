Erdoğan coşkusu

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların kapanmasından kısa süre sonra kazananın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öğrenen Avrupalı Türkler, sevinçlerini sokaklara inerek gösterdi. Ellerinde Türk bayrakları ile caddelere çıkan, meydanlarda toplanan, araç konvoyları oluşturan Türkler, "Kazanacağından şüphemiz yoktu. Türkiye kazandı" diye konuştu.yoğun olduğu kentler'den başta Berlin, Köln, Münih, Stuttgart, Duisburg, Rotterdam'da seçim sevinci halaylar çekilerek, şarkılar söylenerek kutlandı. Bazı noktalarda kutlamaya Almanların da katılması dikkat çekti. Frankenthal şehrinde yaşayan Marco Rückert ve annesi Renate, üzerinde Erdoğan'a destek mesajı yazan tişörtlerle kutlamaya katıldı, "İyi ki Erdoğan kazandı" dedi.sürecinde Almanya'nın bazı sandık kurulacak noktaları iptal etmesi ile gerildiklerini ifade eden seçmenler, "Gerildik ama biz sonuçtan hiç kuşku duymadık. Avrupalı Türkler, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi biliyor. Sayın Erdoğan'ı da seviyorlar" dedi.Almanya'da1.5 milyon seçmenin yarısı sandığa gitti. Sandıktan Erdoğan'a yüzde 67'nin üzerinde oy çıktı. İlk turda bu oran yüzde 65.49 olarak açıklanmıştı. Avusturya'da Erdoğan'a destek yüzde 74'e dayandı. Belçika'da veriler yüzde 75'e yakın desteği işaret etti. Hollanda'da Erdoğan'a verilen oy oranı yüzde 70'in üzerine çıktı. Fransa'da yüzde 66.5 oldu.Seçimöncesi muhalefet lehine algı yapan, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Alman basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferine geniş yer verdi. Deutsche Welle, "20 yıldır zirvede: Görevdeki Erdoğan Türkiye'deki ikinci tur seçimi kazandı ve cumhurbaşkanı olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. FAZ, Başkan Erdoğan'ın 'Mezara kadar beraberiz' sözünü ön plana çıkardı. Tagesschau, "Tebrikler Başkan Erdoğan'a" başlığını kullandı. Die Zeit, "Almanya'daki Türklerin çoğu yeniden Erdoğan'a oy verdi" şeklinde haber yazdı.