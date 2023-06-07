Brezilya’dan ithal hemşire

Almanyayıllardır açığı kapatamadığı hemşirelik konusuna çare arıyor. Daha önce Türkiye ve Polonya'ya yönelen, ancak umduğunu bulamayan Almanya'da yeni rota Brezilya oldu. Ülkenin Çalışma Bakanı Hubertus Heil ile Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 2,5 milyon hemşirenin yaşadığı ve yüzde 10'unun işsiz olduğu Brezilya'da temaslarda bulunacak.AÇIĞI kapatmak için bürokrasiyi azaltmaya çalışan Almanya, aile birleşimini kolaylaştırmayı planlıyor. Hasta Koruma Vakfı'na göre ülkedeki hastanelerde çalışan 500 bin uzman önümüzdeki birkaç yılda emekli olacak. Öte yandan Almanya'da göçmen hemşirelerin Alman meslektaşlarına göre daha düşük ücret alması eleştiriliyor. Şartların eşitlenmesi isteniyor.